В США признали главную ошибку: готовы ли пожертвовать Украиной

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вопросы недостаточной помощи Украине со стороны США неоднократно обсуждали и в украинском политикуме, и на международной арене. Бывшие американские чиновники отмечают, что в свое время сделали не все возможное для Украины.
Украина-США. Фото из открытых источников
Так бывший госсекретарь США Майк Помпео на международном Черноморском форуме безопасности в Одессе заявил, что Соединенные Штаты сделали недостаточно для того, чтобы остановить российскую агрессию против Украины в 2014 и 2022 годах. Об этом сообщает издание "Укринформ".
Он даже отметил, что сожалеет о неиспользованных возможностях. По его словам, был потерян сдерживающий фактор. Сейчас, как отметил Помпео, вызов состоит в том, чтобы вернуть все к стабильности. Американский экс-чиновник рассказал, что был причастен к Минским переговорам и много раз "сидели за столом переговоров". При этом он отметил, что тогда российская агрессия была значительно меньше, чем в феврале 2022 года.
Также американский политик прокомментировал информацию, что Америка может пожертвовать Украиной, чтобы достичь мира. Он заверил, что никогда не слышал таких предложений.
Также, по словам Помпео, Путин не отважился на масштабную агрессию против Украины в первую каденцию Трампа, ведь был фактор сдерживания.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как Трамп охарактеризовал Байдена.
Новости