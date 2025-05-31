В США признали главную ошибку: готовы ли пожертвовать Украиной

Вопросы недостаточной помощи Украине со стороны США неоднократно обсуждали и в украинском политикуме, и на международной арене. Бывшие американские чиновники отмечают, что в свое время сделали не все возможное для Украины.

Украина-США. Фото из открытых источников

Так бывший госсекретарь США Майк Помпео на международном Черноморском форуме безопасности в Одессе заявил, что Соединенные Штаты сделали недостаточно для того, чтобы остановить российскую агрессию против Украины в 2014 и 2022 годах. Об этом сообщает издание "Укринформ".

Он даже отметил, что сожалеет о неиспользованных возможностях. По его словам, был потерян сдерживающий фактор. Сейчас, как отметил Помпео, вызов состоит в том, чтобы вернуть все к стабильности. Американский экс-чиновник рассказал, что был причастен к Минским переговорам и много раз "сидели за столом переговоров". При этом он отметил, что тогда российская агрессия была значительно меньше, чем в феврале 2022 года.

"Бьюсь об заклад что, если посмотреть на документы, которые обсуждались во время Минских переговоров, я уверен, что они будут выглядеть почти идентичными тем, которые обсуждаются сейчас. Это должно нам всем напоминать, что если Путин положит оружие на минуту, то нельзя в это время возвращаться к покупке российского газа. Когда Владимир Путин возвращается жизнь, какой она когда-то была”, — отметил Помпео.

Также американский политик прокомментировал информацию, что Америка может пожертвовать Украиной, чтобы достичь мира. Он заверил, что никогда не слышал таких предложений.

"Многие из Республиканской партии высказывали мнения, противоречащие глубоким национальным интересам Америки по этому вопросу. Но я уверен, что они также понимают, что в итоге США не могут просто так отойти от этого. Это не тот случай, когда можно сказать: "Удачи, далее вы сами". Это будет преследовать всех нас. Тех, кто верит в базовое человеческое достоинство, право собственности, все признаки суверенитета наций. И я считаю, что эти ценности в конце концов победят”, — сказал бывший топчиновник США.

Также, по словам Помпео, Путин не отважился на масштабную агрессию против Украины в первую каденцию Трампа, ведь был фактор сдерживания.

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