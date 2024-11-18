В США предположили, как вернется ход войны с наступлением зимы

Российские войска, вероятно, сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов и городов в течение зимы 2024-2025 гг. путем проведения боевых действий в городах на фоне усилий, чтобы компенсировать преимущества украинских беспилотников и возможные ограничения российской бронетехники. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на интервью награжденного Кремлем основателя и директора телеграм-канала Рыбарь и проекта социальных медиа Михаила Звинчука.

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Пропагандист заявил 16 ноября в интервью русскоязычному диаспорному каналу RTVI, что российские войска будут стремиться сосредоточить боевые действия в "населенных пунктах, а не на открытых местах" зимой 2024-2025 гг. и предложил Торецк, Покровск и Курахово в качестве примеров городов, где враг отдаст приоритет развитию этой зимы. Звинчук утверждал, что русские войска готовятся начать бой за Покровск и подойдут к Покровску с юга и юго-востока теперь, когда русские войска захватили Селидово (юго-восточнее Покровска).

"Звинчук является известным голосом в российском информационном пространстве со связями с Кремлем и, возможно, владеет инсайдерской информацией о передовых целях России. Российские войска недавно продвинулись к восточному Купянску и центральному Часовому Яру, и такое продвижение может быть частью согласованных усилий по продвижению в прифронтовые города во время подготовки к наступательным операциям зимой 2024-2025 годов", – отмечают аналитики ISW.

ISW ранее оценивало, что захват Купянска или Часового Яра будет иметь значительное оперативное влияние на геометрию линии фронта и угрожать основным украинским оборонным позициям в соответствующих направлениях, а недавнее продвижение россиян в города поставит украинскую оборону в обоих направлениях с более высоким, но не непосредственным риском.

Звинчук утверждал, что российские войска также будут пытаться увеличить свои боевые возможности зимой 2024-2025 годов, в частности, возможности российских беспилотников из-за важности "войны беспилотников" зимой. Пропагандист отметил, что оккупанты имеют артиллерийское преимущество над украинскими силами, но что они пока не могут продвинуться из-за операций украинских беспилотников.

Звинчук предположил, что лучше обученные и оснащенные силы могут более эффективно противостоять украинским операторам беспилотников. Ранее ISW отмечало, что Министерство обороны России (МО), похоже, пытается централизовать контроль над неформальными российскими подразделениями беспилотников, и комментарии Звинчука, вероятно, касаются этих постоянных усилий и указывают на то, что МО может намереваться активизировать эти усилия зимой 2024-2025.

ISW недавно оценила, что операции украинских беспилотников продолжают играть решающую роль в сдерживании российского механизированного маневра и препятствии российским войскам полностью использовать текущие ограничения живой силы и материальных средств Украины. Российское военное командование может оценить, что городские бои лучше для текущего стиля боевых действий под руководством российской пехоты, поскольку многоэтажные дома могут обеспечить российскую пехоту лучшим прикрытием от украинских операторов беспилотников, чем деревья на открытых территориях.

"Российское военное командование также может отдать предпочтение ведению боевых действий в городах, чтобы избежать увеличения расходов, продвижение в сельских полях и населенных пунктах которых влечет за собой использование российской бронетехники и резервы. Там, вероятно, оценили, что компенсация преимуществ Украины в беспилотниках и уменьшение потерь российской бронетехники во время боевых действий в городах стоит большого количества российских потерь, которые возникнут в результате изнурительного продвижения в прифронтовых городах", – отмечают в ISW.