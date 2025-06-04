В США посчитали потери Украины и России на войне: шокирующе-ужасающие цифры

Общие потери Украины и России за три года войны превысили показатель в 1,4 млн раненых и убитых, согласно данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). По их подсчетам на войне погибли до 100 тыс. украинских военных и 250 тыс. русских.

Потери России и Украины на войне. Фото из открытых источников

По подсчетам CSIS, на войне в Украине в период с февраля 2022 года по май 2025 года потери России составляют 950 тыс. солдат ранеными и убитыми. Считается, что в общей сложности погибло 250 тыс. русских военных.

"Россия, вероятно, достигнет отметки в 1 миллион жертв летом 2025 года – шокирующей и ужасающей вехи", – прогнозирует американское учреждение.

Как указывает Центр стратегических и международных исследований, ни разу у российской или советской армии не было таких потерь во время войн и военных операций начиная со времен Второй мировой войны. За время до полномасштабной войны с Украиной россияне потеряли в разных конфликтах до 50 тыс. военных, в том числе в войне в Афганистане – 14-16 тыс. и в чеченских войнах – 12-25 тыс.

Потери России в войнах и военных конфликтах

Относительно украинских потерь CSIS считает, что Украина потеряла до 400 тыс. военных, убитых или получивших ранения. Американское учреждение оценивает количество погибших украинских военных за три года войны в 60-100 тыс. людей.

CSIS посчитал, что российские войска продвигались в среднем всего на 50 метров в день. В то время как французские войска во время наступления на Сомму в Первой мировой войне продвигались в среднем на 80 метров в день, а такие наступательные операции, как на Ленинград и Курск-Обоянь, имели скорость 1000 метров и 3200 метров соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа озвучили общие потери России и Украины на войне.

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