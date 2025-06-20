В США подтвердили, что Путин делает ставку на затяжную войну, но есть нюанс

Российский диктатор Владимир Путин согласился с предложенным подходом командования о том, что теория победы в войне будет базироваться на том, что армия РФ будет медленно продвигаться. Так будет продолжаться до того времени, пока ВСУ и Украина не истощатся. Но есть ряд причин, почему Кремлю будет непросто реализовать этот план. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отметили, что за последний год Западу не удалось убедить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть свою теорию победы в войне против Украины.

Публичные заявления главы Кремля свидетельствуют о том, что он до сих пор верит в способность российских войск победить в войне на истощение путем постепенного продвижения вдоль линии фронта без ограничений во времени.

"Оценка Путина, что постепенные успехи российской армии позволят достичь его целей в Украине, основывается на предположении, что Силы обороны не смогут освободить ни одной значимой территории, которую захватит Россия. А российское войско сможет поддерживать наступательные действия с постепенными тактическими успехами, несмотря на большие потери", — считают в ISW.

Эксперты отмечают, согласно этой теории, армия РФ и пророссийские силы смогут воспользоваться преимуществом в живой силе и ресурсах, чтобы истощить ВСУ, а украинцы не смогут вернуть ни одной территории, имеющей оперативное или стратегическое значение.

В ISW убеждены, что в среднесрочной перспективе Россия столкнется с рядом серьезных вызовов в сфере экономики и оборонной промышленности, что не позволит ей поддерживать затяжную войну против Украины.

По мнению аналитиков, дальнейший рост цен на нефть, спровоцированный израильскими ударами по Ирану, может увеличить доходы РФ от экспорта нефти и усилить ее способность финансировать военные действия. Но это произойдет лишь при условии, что цены останутся высокими и на российскую нефть не будут наложены дополнительные международные санкции.

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