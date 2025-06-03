В США ответили, смогут ли оккупанты захватить Сумы

Российские захватнические войска пытаются продвигаться в трех районах Сумщины, чтобы приблизиться к областному центру на расстояние ударов ствольной артиллерией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Сумы. Фото: из открытых источников

Американские эксперты говорят, что российские войска активизируют попытки расширить линию фронта на севере Сумской области на трех направлениях наступления на север и северо-восток от города Сумы.

Обнародованные 2 июня геолокационные видеофайлы свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись на север от села Андреевка (севернее Сум) и на северо-восток от села Яблоновка (к северо-востоку от Сум).

В ISW напомнили, что российские чиновники уже давно призывают к созданию буферной зоны на севере Сумской области и в последнее время активизировали усилия по формированию информационных условий для оправдания возобновления наступательных действий в направлении города Сумы.

По мнению аналитиков, российские войска пытаются продвинуться к линии Хотин — Храповщина (на юг и юго-восток от Андреевки и Юнаковки) — на расстояние примерно 12-15 километров от города Сумы. Это позволило бы армии РФ применять для ударов по городу ствольную артиллерию.

"Россияне, вероятно, намерены усилить удары беспилотниками и артиллерией по городу, чтобы поддержать дальнейшее продвижение в направлении Сум, и стремятся в будущем провести наступательную операцию по захвату города", — говорится в отчете.

В то же время, в Институте изучения войны убеждены, что российские войска не смогут захватить город Сумы в кратко- и среднесрочной перспективе, поскольку с июля 2022 года они не захватывали ни одного украинского города с довоенным населением более 100 тысяч жителей.

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