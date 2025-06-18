В США отреагировали на удар по Киеву: что говорят о Трампе

Посольство США отреагировало на вчерашний ракетный обстрел Украины в соцсети X.

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

"Мы вместе с Украиной чествуем погибших 17 июня. 21 человек погиб, среди них гражданин США. Более 134 раненых, включая детей. Это нападение противоречит призыву Президента Трампа остановить войну" , — написали в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 17 июня оккупанты массированно ударили по Киеву. В ту ночь Киев подвергся одной из самых массированных атак за всю полномасштабную войну. Одна из баллистических ракет, которую россияне направили на столицу Украины, попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, ракета пробила дом до самого подвала и превратила 9 этажей в груду камней высотой в два этажа.

В результате атаки зафиксированы многочисленные повреждения автомобилей, воронки и повреждения конструкций зданий. Итого — более чем на 30 локациях. К ликвидации последствий и фиксации повреждений были привлечены спасатели, полиция, другие правоохранительные органы, городские и районные коммунальные службы.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожары на площади более 10 тыс. квадратных метров. В настоящее время продолжаются работы по расчистке завалов, перекрытию поврежденных крыш, уборке строительного мусора.

По последним данным от ГСЧС и ГВА, в многоэтажке в Киеве погиб 21 человек, всего в столице погибли 24 человека, еще 134 получили ранения разной степени тяжести.