В США ошеломили реальными планами Путина: какова главная цель диктатора в войне против Украины

Россия и США начали переговоры, в том числе по окончании войны в Украине. Однако разведанные Соединенными Штатами и их близкими союзниками свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин все еще хочет контролировать всю Украину. Об этом сообщили четыре сотрудника западной разведки и два чиновника Конгресса США, пишет Nbc News.

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"У нас нет данных о том, что Путин сейчас заинтересован в реальном мирном соглашении", — сказал один из представителей Конгресса.

С одной стороны Путин отправляет делегацию на переговоры, а с другой — Путин все еще верит, что он может дождаться Украины и Европы, чтобы в конце концов контролировать всю Украину.

"Он думает, что побеждает", — сказал один из представителей западной разведки, добавив, что российские потери на поле боя не давят на Путина, чтобы он прекратил борьбу, сообщает издание.

Однако, вероятно, российский диктатор может согласиться и на прекращение боевых действий. Шесть официальных лиц заявили, что они верят, что Путин мог бы согласиться на прекращение огня и более широкое мирное соглашение, поскольку это даст его армии время для перезагрузки и восстановления.

“Они сказали, что среди официальных лиц США и Запада существует скептицизм по поводу того, что Путин в конце концов пойдет на компромисс и согласится на настоящее долгосрочное мирное соглашение. Однако есть убеждение, что он мог бы пойти на переговоры, чтобы увидеть, какие уступки он может получить, и попытаться снова интегрироваться на мировую арену, где его в большинстве своем избегали после вторжения России в Украину три года назад”, — пишет издание.

Представители разведки заявили, что Путин не планирует разводить свои войска в Украине или выводить какие-либо формирования или технику из западной России.

Напомним, что Владимира Зеленского, как писал портал "Комментарии", отстранили от переговоров.



