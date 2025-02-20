В США объяснили, почему для Украины миротворческие силы плохой вариант

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике развертывание миротворческих сил в Украине. По его словам, это может создать возможность для фактического разделения Украины через некоторое время.

Джон Болтон. Фото из открытых источников

Джон Болтон в подкасте POLITICO Power Play прокомментировал риски миротворческой миссии в Украине. По его мнению, такая ситуация будет опасна для Украины.

"Я против развертывания миротворческих сил. Опыт работы с ООН показал, что когда вы разворачиваете миротворческие силы, они могут стать постоянной частью ландшафта, и в этом случае означать фактический раздел Украины, который может стать де-юре спустя некоторое время", — сказал Болтон.

Бывший советник Трампа отмечает, что важно определить роль миротворцев в Украине. По его словам, смогут ли они при необходимости сохранить прекращение огня и применять силу при его нарушении.

"Или это что-то вроде миротворческих сил ООН, где миротворцы машут нарушителям руками, когда те весело идут своим путем? Это критические отличия, и, по крайней мере, я не слышал ни одной дискуссии среди европейцев, что из двух они подразумевают", — указал политик.

Болтон же предлагает Европе больше поддерживать Украину оружием и другой помощью и меньше реагировать на переговоры между Трампом и Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай готов послать миротворцев в Украину. Однако условием этого должно быть окончание войны и участие других стран в миротворческой миссии, в том числе не входящих в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на возможность размещения миротворцев в Украине.