В США объяснили, почему для Украины миротворческие силы плохой вариант

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Slava Kot
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике развертывание миротворческих сил в Украине. По его словам, это может создать возможность для фактического разделения Украины через некоторое время.
Джон Болтон. Фото из открытых источников
Джон Болтон в подкасте POLITICO Power Play прокомментировал риски миротворческой миссии в Украине. По его мнению, такая ситуация будет опасна для Украины.
Бывший советник Трампа отмечает, что важно определить роль миротворцев в Украине. По его словам, смогут ли они при необходимости сохранить прекращение огня и применять силу при его нарушении.
Болтон же предлагает Европе больше поддерживать Украину оружием и другой помощью и меньше реагировать на переговоры между Трампом и Путиным.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай готов послать миротворцев в Украину. Однако условием этого должно быть окончание войны и участие других стран в миротворческой миссии, в том числе не входящих в НАТО.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на возможность размещения миротворцев в Украине.
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