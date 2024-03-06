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В США обнаружили, что Россия торгует на "черном рынке" украинскими военнопленными

Чеченские боевики покупают украинских военнопленных на черном рынке у российских военных подразделений.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Российские войска продают украинских военнопленных чеченским военным группировкам, которые затем проводят обмены пленными с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В США обнаружили, что Россия торгует на "черном рынке" украинскими военнопленными

Россия торгует украинскими военнопленными. Фото из открытых источников

В отчете ISW приведены слова спикера Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, который 4 марта заявил, что чеченские боевики покупают украинских пленных военнослужащих в других российских подразделениях на черном рынке торговли военнопленными. Впоследствии чеченские боевики, вероятно, пытаются обменять украинских пленников на чеченских военнопленных.

Институт изучения войны указывает, что вероятно, Россия не включает чеченцев в обменный фонд пленных. А сами чеченцы после начала полномасштабного вторжения были раскритикованы российскими военкорами как некомпетентные на войне в Украине и впоследствии были переведены в тыл или менее активные участки боевых действий.

Несмотря на то, что в Женевской конвенции нет статьи о запрете торговли военнопленными, Институт изучения войны указывает, что торговля военнопленными на черном рынке может нарушать пункт о том, что "ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия обманным путем заставила граждан Индии подписать контракт с российской армией для войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, почему Россия получила военное преимущество на войне в Украине. По словам советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, это произошло из-за отсутствия помощи от США для Украины.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-5-2024
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Обсуждения

тьфу на жидобанду

сегодня, 11:16

Щоб ти СYЧИЙ ТРИКРАТНИЙ КРАДІЙ НАШИХ мізерних ПЕНСІЙ жидоКЛОУН зеленський НАГЛО ПОДОХ В МУКАХ З жидоХРЯКОМ петьком порошенком РАЗОМ!!!!


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