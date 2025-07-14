"В США нет денег на Украину": что известно о скандальном заявлении американского сенатора

Россия использует любую возможность, чтобы унизить достоинство Украины на международной арене. Для этого использует заявления западных спикеров, которые поддерживают российскую позицию и оценку войны против Украины. Очередным поводом стало заявление американского сенатора Рэнда Пола. Он якобы заявил, что "Украина — это страна-бездомная, а США больше не имеют денег на помощь Киеву".

Украина-США. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что такая информация является ложной. Объяснили, что такое заявление он сделал в интервью, и его сразу подхватила роспропаганда.

Аналитики Центра отметили, что Ренд Пол на самом деле известен своим изоляционизмом и уже давно выступает против помощи Украине. Его заявления, как объяснили в Центре, не новые, и их регулярно использует Кремль в своих целях.

“Его риторика совпадает с прокремлевскими тезисами, которые продвигает Институт Рона Пола – организация, основанная его отцом, систематически транслирующая прокремлевские месседжи: о “госперевороте 2014 года”, “нацистах в Киеве”, “заговоре ЦРУ” и т.д.”, — сообщили в Центре.

Аналитики подчеркнули, что сам Рэнд Пол имеет историю контактов с представителями Москвы. К тому же его выступления уже неоднократно цитировали российские государственные СМИ как доказательство упадка поддержки Украины в США.

"Позиция Пола — маргинальная и не отражает линию Конгресса США. Но ее активно раскручивают российские СМИ, чтобы посеять сомнения в поддержке Украины Западом", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг в ближайшие две недели усилит информационное нагнетание относительно якобы "нового наступления" на фронте.