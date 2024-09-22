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В США не исключают, что РФ может разгромить группировку ВСУ на Курщине

Генерал Милли не исключает, что Россия может организовать контрнаступление в Курской области и разгромить Силы обороны Украины

22 сентября 2024, 21:07
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Ткачик Олеся

Украинское наступление на территорию России стало одним из самых смелых шагов за все время войны, считает бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает CBS News.

В США не исключают, что РФ может разгромить группировку ВСУ на Курщине

Марк Милли

По его мнению, речь идет о значительном психологическом ударе по России, в частности, по кремлевскому диктатору Владимиру Путину, ведь впервые со времен Второй мировой войны украинские силы проникли на российскую территорию.

Однако генерал подчеркнул, что захваченная территория, которая составляет около 1300 квадратных километров, лишь незначительная часть России. Милли считает, что из-за наличия трех открытых флангов украинские силы могут оказаться под угрозой.

"Россияне могут сконцентрировать силы, отрезать их и разгромить украинцев", – предупредил эксперт.

На вопрос о возможном контрнаступлении Путина с целью возвращения захваченной территории, Милли ответил, что это вполне реальный сценарий, который может состояться в ближайшие месяцы.

Милли считает, что операция в Курской области является просчитанным риском для президента Владимира Зеленского. Он пытается укрепить свою позицию для предстоящих переговоров, которые могут начаться в следующем году. В то же время, успех этой стратегии зависит от того, сможет ли Украина удержать оборонные линии на своей территории.

Однако генерал также предостерегает, что существует риск сокращения военной помощи от Запада.

"Если каким-то образом эта помощь будет прекращена, если Европа или США не поддержат Украину, то я думаю, что для Украины будет очень проблематично продолжать свою борьбу", — предупредил Милли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе начали говорить о том, что желание Украины отвоевать все оккупированные территории нереалистично.




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Источник: https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-war-the-stakes-behind-surprise-attack-inside-russian-territory/
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