Несмотря на очередной массированный обстрел Украины, который Россия совершила 13 декабря, угроза удара "Орешником" остается. В США назвали вероятные даты такой атаки.

Фото портал "Комментарии"

Обстрел может произойти уже в ближайшие дни, сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на информацию Financial Times. Западное СМИ приводит данные одного из представителей Совета национальной безопасности США. Атака "Орешником" вероятна уже в эти выходные (14-15 декабря).

"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что может сделать это в ближайшие дни", — публикует слова чиновника СМИ.

По его словам, Россия хотела использовать это "оружие для устрашения" Украины и его сторонников, но эта ракета "не меняет правила игры на поле боя".

Также должностное лицо предположило, что РФ "вероятно, имеет лишь несколько таких экспериментальных ракет, и это оружие несет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускала по Украине".

Также следует отметить, что Россия регулярно закрывает воздушное пространство над полигоном Капустин Яр для проведения учений или испытаний зенитных ракет.

Напомним, что лидер России Владимир Путин согласился разместить "Орешник" в Беларуси, как рассказал портал "Комментарии", по просьбе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Глава Кремля заявил, что "Орешник" можно будет разместить в Беларуси во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска. Однако перед этим нужно определить минимальную дальность этих комплексов.

Лукашенко объяснил необходимость получения новой ракеты для сдерживания войск НАТО.



