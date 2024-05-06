Координатор санкционной политики и помощник госсекретаря США Джим О'Брайен подверг критике заявления лидеров партии "Грузинская мечта", которые утверждали, что предотвратили открытие второго фронта после полномасштабного вторжения России в Украину.



Помощник госсекретаря США Джим О'Брайен. Фото из открытых источников

Лидеры провластной партии "Грузинская мечта" утверждали, что якобы западные силы планировали открыть второй фронт после нападения РФ на Украину в феврале 2022 года. Некоторые члены правящей партии Грузии указывали, что якобы это предотвратил пророссийский олигарх Иванишвили.

На подобные заявления отреагировал представитель Госсека США Джим О'Брайен, указавший, что именно Россия пытается втянуть Грузию в войну, а не Западу.

"Именно Россия вовлекает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии. Продолжаются похищения, а иногда и убийства граждан Грузии, продолжает оккупировать территорию", — сказал О'Брайен.

Координатор санкционной политики указал, что Россия пыталась переправлять военные товары или товары двойного назначения через грузинскую территорию, однако правительство Грузии "попробовало остановить это, насколько это было в его силах". Таким образом, Джим О'Брайен отмечает, что "именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Госдепа США Мэтью Миллер сделал предупреждение для руководящей партии Грузии, желающей принять закон об иностранном влиянии, взятый из Кремля.

Также "Комментарии" писали о президентке Грузии, которая на фоне массовых протестов в стране призвала грузинов сделать важный выбор.