В США назвали немедленные шаги, которые помогут окончить войну

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Slava Kot
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение российского диктатора Владимира Путина быстро закончилось, если бы другие страны перестали поддерживать Россию. По его словам, Россия – это агрессор, а среди партнеров Москвы Блинкен назвал КНДР, Иран и Китай.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном российско-украинской войне. По словам Блинкена, есть два немедленных шага, которые следует учесть, чтобы война в Украине быстрее закончилась.
Блинкен объясняет, что Иран предоставил России сотни беспилотников и построил завод по производству дронов на территории РФ. Кроме того, Тегеран недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. Из Северной Кореи в Россию поступают боеприпасы и другие виды вооружения.
Однако государственный секретарь США отмечает, что не только Иран и КНДР стали союзниками России, но и Китай, поставляющий в РФ станки, микроэлектронику и другие товары, которые Россия использует для восстановления, пополнения и наращивания своей военной машины.
Вторым шагом Блинкен назвал необходимость помогать Украине достичь справедливого мира. По его словам, Киев неоднократно заявлял о готовности к мирным переговорам, однако Путин отвергает их и продолжает агрессию против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай в ООН выступил с заявлением о войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о Трампе, который рассказал, как будет действовать по поводу войны в Украине, если станет президентом США.
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