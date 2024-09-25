В США назвали немедленные шаги, которые помогут окончить войну

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение российского диктатора Владимира Путина быстро закончилось, если бы другие страны перестали поддерживать Россию. По его словам, Россия – это агрессор, а среди партнеров Москвы Блинкен назвал КНДР, Иран и Китай.



Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном российско-украинской войне. По словам Блинкена, есть два немедленных шага, которые следует учесть, чтобы война в Украине быстрее закончилась.

"Есть два немедленных и взаимосвязанных шага, которые мы должны предпринять. Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном", — заявил Блинкен.

Блинкен объясняет, что Иран предоставил России сотни беспилотников и построил завод по производству дронов на территории РФ. Кроме того, Тегеран недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. Из Северной Кореи в Россию поступают боеприпасы и другие виды вооружения.

Однако государственный секретарь США отмечает, что не только Иран и КНДР стали союзниками России, но и Китай, поставляющий в РФ станки, микроэлектронику и другие товары, которые Россия использует для восстановления, пополнения и наращивания своей военной машины.

"Россия – агрессор; Украина, жертва. Россия борется за завоевание. Украина борется за выживание. Если бы страны перестали поддерживать Россию, вторжение Путина скоро бы закончилось. Если страны перестанут поддерживать Украину, Украине может скоро прийти конец", — подчеркнул Блинкен.

Вторым шагом Блинкен назвал необходимость помогать Украине достичь справедливого мира. По его словам, Киев неоднократно заявлял о готовности к мирным переговорам, однако Путин отвергает их и продолжает агрессию против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай в ООН выступил с заявлением о войне в Украине.

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