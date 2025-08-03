В США назвали конечную цель Путина: какой город хочет захватить Россия

Бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что конечной целью российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины является захват Одессы. По его словам, таким образом, Россия стремится полностью отрезать Украину от международных торговых маршрутов.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Уэсли Кларк в интервью "Эспрессо" выделил три основных направления развития России на данном этапе войны. По его словам, российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ и взять под контроль новые территории, в частности, концентрируют войска вблизи Сум, а также в районе Покровска. Однако Кларк считает, что конечная цель Кремля состоит в том, чтобы захватить все побережье Черного моря, в частности, Одессу.

"По предварительным оценкам конечной целью, вероятно, остается захват Одессы и всего северного побережья Черного моря, чтобы полностью отрезать Украину от международных торговых маршрутов", — сказал Кларк.

Другими двумя направлениями Путина американский генерал назвал в намерениях России запугать и сломать дух украинцев из-за постоянных ударов дронов, а также попытки запугивания НАТО через растягивание ресурсов Альянса и отвлечение западных союзников в защиту стран Балтии и Финляндии. Кроме того, Россия параллельно показывает свой ядерный потенциал, чтобы остановить активность США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дипломат подверг критике санкции против России и объяснил, что с ними не так.

Также "Комментарии" писали, что противостояние Дональда Трампа и Владимира Путина может перерасти в ядерную войну США и России.