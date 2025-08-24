В США назвали главный тормоз окончания войны в Украине

Несмотря на заявления Кремля о готовности к переговорам, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну на условиях, приемлемых для Украины. Москва соблюдает старые требования и не планирует идти на компромиссы.

22 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг обвинения западных СМИ в срыве мирного процесса. В заявлении говорилось, что позиция Кремля "последовательна" и не изменилась после августовского саммита на Аляске, где состоялась встреча Путина и Трампа.

Россия настаивает, что все гарантии безопасности для Украины должны учитывать "законные беспокойства" Москвы. Среди них в Кремле называли запрет на вступление Украины в НАТО, ограничение украинских Вооруженных сил и полный отказ от западной военной помощи. Эти требования повторяют условия, выдвигаемые Кремлем еще в 2022 году во время переговоров в Стамбуле.

По мнению американских аналитиков, главным тормозом любых мирных договоренностей остается сам Путин.

"Путин остается незаинтересованным в проведении серьезных мирных переговоров и придерживается своих давних военных целей, равносильных полной капитуляции Украины", – говорится в отчете ISW.

Эксперты отмечают, что Россия стремится затянуть процесс, чтобы снизить давление санкций и выиграть время для войны.

22 августа Путин назвал приход Дональда Трампа в 2025 году "светом в конце тоннеля" для отношений США и РФ. Кроме того, российский диктатор назвал встречу на Аляске "содержательной", и теперь "ответственность за возобновление отношений лежит на Вашингтоне". Однако аналитики ISW объясняют, что таким образом Кремль пытается переключить внимание на переговоры с США, чтобы ослабить санкционное давление и избежать серьезных уступок по отношению к Украине.

"Путин, очевидно, все еще надеется, что Трамп будет сотрудничать экономически с Россией, даже если он не предложит никаких существенных уступок для заключения мира. Беспокойство Путина, вероятно, растет из-за угрозы дальнейших санкций США против России и ее союзников, которые могут помешать военным усилиям России", — объясняет Институт изучения войны.

ISW делает однозначный вывод, что заявления о готовности к переговорам – это дипломатическая игра Кремля, цель которой сохранить военное давление на Украину, выиграть время и добиться выгодных для России условий без реальных компромиссов.

