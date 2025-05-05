В США нашли последний рычаг влияния, чтобы заставить Украину и РФ остановить войну

Похоже, что администрация Дональда Трампа наконец-то осознала, что в войне России против Украины не бывает простых решений, об этом подчеркнул народный депутат Николай Княжицкий.

Переговоры о мире

По его словам, если раньше говорили о том, что просто достаточно перестать стрелять, то теперь в Белом доме переходят к риторике о том, что следующие сто дней будут работать над сближением позиций сторон.

То есть, говорит нардеп, сейчас речь идет не о мире и не о победе, а о том, что будет очередная попытка договориться. Княжицкий говорит, что на сегодня переговоры уперлись в два противоречия, которые являются фундаментальными. Первое, по его словам, это – территории.

Россия требует от Украины передать часть неоккупированных территорий четырех областей. Они уже записаны в российской конституции, и Путин не откажется от этого требования. Поэтому или мы "отдаем" то, что принадлежит нам, — и тогда Россия "готова говорить о мире", или не отдаем — и война продолжается", — подчеркивает народный депутат.

Второе противоречие – это гарантии. По словам политика, Украина нуждается в гарантиях безопасности, чтобы война не повторилась. Но и Россия хочет гарантий, что оккупированные территории останутся за ней навсегда, даже после смерти Путина, добавил нардеп.

С такими "выходными" объединить позиции невозможно. Потому, говорит политик, базовым сценарием остается продолжение войны. И хотя администрация Трампа пыталась это изменить, прошедшие 100 дней показали: рычагов влияния на Россию и Украину у нее почти не осталось.

"Почти — потому что остался один. О нем говорили государственный секретарь Марко Рубио и вице-президент Вэнс: прямые переговоры между Украиной и Россией. Именно в этом направлении теперь и будет двигаться американская дипломатия. Если не получилось "челночно", то попытаются заставить Киев и Москву говорить напрямую", — говорит Княжицкий.

При этом он подчеркнул, что именно так можно трактовать и намеки на возможный возврат к "стамбульскому формату", и дискуссии о правовых основаниях для переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, куда хочет прорваться РФ в ближайшие дни.



