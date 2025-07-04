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Кречмаровская Наталия
Запрет русской церкви в Украине вызвал дискуссии, как внутри страны, так и далеко за ее пределами. Член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Анна Паулина Луна в сети Х написала, что "Украина запретила церковь УПЦ (МП), поэтому США не будут поставлять ей оружие".
Украина-США. Фото из открытых источников
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что такое заявление является манипулятивным.
Отмечается, что против отдельных священнослужителей этой структуры действительно возбуждены уголовные дела за сотрудничество с российскими оккупантами, распространение вражеской пропаганды и подрывную деятельность. Однако в Центре объяснили, что речь идет не о преследовании верующих, а о национальной безопасности в условиях войны. Если УПЦ выйдет из-под юрисдикции Москвы, она сможет и дальше действовать легально.
Аналитики Центра также отметили, что решение приостановить помощь Украине официально объясняется приоритетом интересов США после анализа готовности собственной армии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что у РФ уже планируют будущее после Путина.