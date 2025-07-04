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В США манипулируют ситуацией в Украине: заговорили нарративами Лаврова

Вопрос не в церкви: почему на самом деле возникли проблемы у священнослужителей

4 июля 2025, 19:05
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Кречмаровская Наталия

Запрет русской церкви в Украине вызвал дискуссии, как внутри страны, так и далеко за ее пределами. Член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Анна Паулина Луна в сети Х написала, что "Украина запретила церковь УПЦ (МП), поэтому США не будут поставлять ей оружие".

В США манипулируют ситуацией в Украине: заговорили нарративами Лаврова

Украина-США. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что такое заявление является манипулятивным.

"На самом деле: УПЦ не была запрещена — закон, который вступил в силу 20 мая 2025, запрещает в Украине деятельность религиозных организаций, подчиненных российским религиозным центрам — то есть РПЦ", — уточнили в Центре.

Отмечается, что против отдельных священнослужителей этой структуры действительно возбуждены уголовные дела за сотрудничество с российскими оккупантами, распространение вражеской пропаганды и подрывную деятельность. Однако в Центре объяснили, что речь идет не о преследовании верующих, а о национальной безопасности в условиях войны. Если УПЦ выйдет из-под юрисдикции Москвы, она сможет и дальше действовать легально.

Аналитики Центра также отметили, что решение приостановить помощь Украине официально объясняется приоритетом интересов США после анализа готовности собственной армии.

“То есть заявление Луны – это необоснованная манипуляция, которая перекликается с нарративами главы МИД РФ Лаврова о “первопричинах развязанной войны против Украины. Позиция конгрессвумен является ее частным мнением, а не официальной позицией Конгресса США или правительства. Кроме того, религиозные вопросы не являются и никогда не являлись основанием для сворачивания помощи Украине”, — убеждены в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что у РФ уже планируют будущее после Путина.




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Источник: https://t.me/spravdi/47731
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