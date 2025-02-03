В США хотят, чтобы украинцы сами определялись, готовы ли они бороться с РФ, или сдаться Путину

Говоря о необходимости проведения выборов во время войны, в США, вероятно, хотят, чтобы украинцы сами оперативно определились, куда они хотят двигаться, предполагает политтехнолог Алексей Голобуцкий. То есть говорит он, если победит условная пророссийская часть электората и соответствующие партии, значит, победит кремлевский диктатор Владимир Путин и его требования. В этом случае, говорит эксперт, война будет завершена через возвращение русского языка, пророссийских проектов, демилитаризацию, изменение истории и отказ от территорий. От США такой вариант потребует разве что церемониального вмешательства при заключении соглашений и практически никаких расходов, говорит Голобуцкий.

США и Украина

По его словам, если украинское общество мобилизуется и выберет "партию рациональных милитаристов", тогда этот выбор будет означать и оптимизацию экономических и управленческих процессов в Украине, реальную борьбу с коррупцией и судейско-прокурорской мафией.

"И в таком случае линия США тоже будет определена объективными реалиями. А помощь Украине будет поддержана другим подходом новой власти. А Трамп и здесь будет смотреться триумфатором. Но изберет давление на Путина для приостановки войны не на условиях Кремля", — считает эксперт.

Впрочем, по его словам, для Украины это означает погружение в политическую борьбу, в большинстве своем "в одни ворота", потому что никто даже вскользь не вспоминал намерения отменить из-за приближающихся выборов цензуру.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что именно в Кремле придумали для Украины ловушку с выборами, и в США решили в этом вопросе подыграть РФ. Впрочем, эксперты отмечают, что проведение выборов во время войны впоследствии сможет задать вопрос легитимности украинской власти. И вероятно, что этот вопрос будет поднимать именно Россия.



