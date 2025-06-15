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В США заявили о продвижении россиян сразу на трех направлениях в Днепропетровскую область

Силы РФ пытаются выйти на админграницы Днепропетровской области сразу в трех направлениях.

сегодня, 09:37
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Slava Kot

В новом отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечено, что российские войска наращивают наступательные действия на востоке Украины и пытаются выйти к административным границам Днепропетровской области. Аналитики подтверждают наступление российских сил на трех тактических направлениях.

В США заявили о продвижении россиян сразу на трех направлениях в Днепропетровскую область

Война в Украине. Фото из открытых источников

По данным ISW, основную роль в наступательных действиях играет 41-я общевойсковая армия РФ. Ее подразделения, в том числе 80-й танковый полк 90-й танковой дивизии, участвуют в штурмовых действиях. Геолокационные видеозаписи от 13 июня показали недавнее продвижение российских подразделений в центральной части Орехового. Этот населенный пункт расположен к востоку от Новопавловки Днепропетровской области и, возможно, уже находится под контролем оккупантов.

Кроме того, российские военкоры и милблогеры сообщают о продвижении войск к западу от Котляровки и активных боях на подступах к Муравке.

ISW отмечает, что Россия пытается атаковать в направлении Днепропетровской области одновременно по трем направлениям:

  • восток от Новопавловки – основная зона активности 41-й армии
  • юго-восточнее Новопавловки — атаки возле Котляровки и Муравки с участием подразделений 74-й и 137-й мотострелковых бригад
  • южнее от Новопавловки — попытки продвижения в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей

Аналитики Института изучения войны отмечают, что активизация операций юго-западнее Покровска между Солоным и Богдановкой началась еще в марте-апреле 2025 года, а ныне российские подразделения находятся уже примерно в семи километрах к востоку от Новопавловки.

В США заявили о продвижении россиян сразу на трех направлениях в Днепропетровскую область - фото 2

Активные действия на фронте вблизи Днепропетровской области. Фото: ISW

ISW отмечают, что хотя продвижение российских войск незначительно в территориальном измерении, их действия создают дополнительную угрозу для северо-востока Днепропетровской области. Такая активность может быть частью более широкой стратегии Кремля по расширению фронта и давлению на украинскую оборону на новых участках столкновения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая заявила, что россияне зашли на Днепропетровщину. Что говорят военные.

Также "Комментарии" писали, что россияне прорвали оборону Украины вдоль дороги, соединяющей Покровск и Константиновку.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-14-2025
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