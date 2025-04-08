В последние недели многие правые выступают за обратную политику "Никсон в Китай". В этом сценарии США пошли бы на уступки в Украине и тем самым вытащили бы Россию из орбиты Китая, вбив клин между Пекином и Москвой. Действительно, президент США Дональд Трамп, по меньшей мере, дважды намекал на это. Об этом говорится в статье Майкл Мацца для The Hill .

Трамп и Путин

Автор отмечает, что это ошибочная идея, поскольку она неправильно понимает как прошлое, так и настоящее.

" Начнём с истории Никсона в Китае. США не вбивали клин между Советским Союзом и Китаем во время холодной войны; китайско-советский раскол возник органически, факт, который упускают даже критики плана "обратного Никсона" ", – говорится в статье.

Все доказательства свидетельствуют о том, что США не могут использовать раскол. Китай попросил Россию отложить эскалацию войны в Украине до завершения Олимпийских игр в Пекине в 2022 году и Владимир Путин согласился. За несколько недель до полномасштабного вторжения оба подписали дипломатический меморандум, в котором говорилось: "Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запрещенных" сфер сотрудничества, укрепление двустороннего стратегического сотрудничества не направлено против третьих стран и не зависит от изменения международной среды и обстоятельств в третьих странах". В течение всей войны Китай оказывал России военную, дипломатическую и экономическую помощь.

Как раньше Вашингтон и Пекин, сейчас Москву и Пекин связывает общий враг: США и поддерживаемый ими международный порядок. Исторически сложилось так, что общие враги создают сильных союзников.

Предыдущие стратегические и политические разногласия были решены. В то время как появление ядерного оружия разделило их, сегодня они сотрудничают в космосе, искусственном интеллекте и других новых технологиях. Обе стороны также наращивают свои ядерные арсеналы — оставляя США единственным государством, не расширяющим свои запасы.

Также больше не существует пограничного спора. Придя к власти, Путин заверил, что этот вопрос будет решен. Итогом стало соглашение 2008 года и демаркация спорной территории. Сторонники "обратного Никсона" настаивают на том, что Путин должен опасаться китайских замыслов на российском Дальнем Востоке, но факт в том, что он этого не делает — и Си Цзиньпин не дает ему для этого никаких причин.

"Отношения между Россией и Китаем сегодня отнюдь не напоминают отношения 1960-1970-х годов. Было бы серьезной ошибкой для США попробовать подход, подобный тому, что продиктован фактами 1971 года. Такая политика обречена на провал ", – подчеркивает автор статьи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Трамп предложил ядерное разоружение, чтобы сделать мир безопасным, но в РФ категорически не поддержали эту идею.