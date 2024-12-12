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В США бьют тревогу: предупреждают о чрезвычайной угрозе в связи с обстрелами

США предупредили о чрезвычайной угрозе в связи с обстрелами: о чем идет речь

сегодня, 19:35
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Кречмаровская Наталия

Обстрелы РФ поврежденной энергосетью Украины повысили вероятность катастрофической ядерной аварии. Такое убеждение выразили американские и европейские дипломаты на экстренном заседании Организации Объединенных Наций по атомному надзору.

В США бьют тревогу: предупреждают о чрезвычайной угрозе в связи с обстрелами

Иллюстративное фото

По данным издания Bloomberg, в четверг в Вене собрался совет руководителей Международного агентства по атомной энергии, состоящий из 35 стран. О внеочередном заседании попросила Украину после ударов Кремля по электрической инфраструктуре.

Две серии беспилотных и ракетных атак по линиям электропередач в прошлом месяце заставили Киев снизить выработку на девяти реакторах, все еще находящихся под оперативным контролем. Они обеспечивают большинство остающихся в стране генерирующих мощностей.

“Риск катастрофического инцидента реален и растет, и, несомненно, окажет длительное влияние как на Россию, так и на Украину и прилегающий регион. Однако Кремль продолжает не уважать ядерную безопасность”, — приводит издание слова посла США в МАГАТЭ Лори Холгейт.

Украина предупредила, что авиаудары по электроподстанциям приближают ее энергетическую инфраструктуру к коллапсу.

В заявлении Европейского Союза говорится, что эксперты МАГАТЭ сообщили о значительных повреждениях подстанций.

"Атаки существенно повысили риск ядерной аварии с потенциально серьезными радиологическими последствиями для здоровья людей и окружающей среды, в том числе для глобальной продовольственной безопасности, если сельскохозяйственные угодья будут загрязнены", — предупреждают в МАГАТЭ.

Отметим, что в четверг, как рассказал портал "Комментарии", РФ возобновила атаку Украины ударными дронами.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-12/ukraine-faces-rising-risk-of-catastrophic-nuclear-event-us-says
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