В США бьют тревогу: предупреждают о чрезвычайной угрозе в связи с обстрелами

Обстрелы РФ поврежденной энергосетью Украины повысили вероятность катастрофической ядерной аварии. Такое убеждение выразили американские и европейские дипломаты на экстренном заседании Организации Объединенных Наций по атомному надзору.

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По данным издания Bloomberg, в четверг в Вене собрался совет руководителей Международного агентства по атомной энергии, состоящий из 35 стран. О внеочередном заседании попросила Украину после ударов Кремля по электрической инфраструктуре.

Две серии беспилотных и ракетных атак по линиям электропередач в прошлом месяце заставили Киев снизить выработку на девяти реакторах, все еще находящихся под оперативным контролем. Они обеспечивают большинство остающихся в стране генерирующих мощностей.

“Риск катастрофического инцидента реален и растет, и, несомненно, окажет длительное влияние как на Россию, так и на Украину и прилегающий регион. Однако Кремль продолжает не уважать ядерную безопасность”, — приводит издание слова посла США в МАГАТЭ Лори Холгейт.

Украина предупредила, что авиаудары по электроподстанциям приближают ее энергетическую инфраструктуру к коллапсу.

В заявлении Европейского Союза говорится, что эксперты МАГАТЭ сообщили о значительных повреждениях подстанций.

"Атаки существенно повысили риск ядерной аварии с потенциально серьезными радиологическими последствиями для здоровья людей и окружающей среды, в том числе для глобальной продовольственной безопасности, если сельскохозяйственные угодья будут загрязнены", — предупреждают в МАГАТЭ.

Отметим, что в четверг, как рассказал портал "Комментарии", РФ возобновила атаку Украины ударными дронами.