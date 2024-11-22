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В СНБО заговорили о ликвидации Путина

После заявления Путина Руководитель ЦПД высказал собственное мнение по ситуации

сегодня, 08:10 comments1103
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Недилько Ксения

Гораздо выгоднее для всех мир без Путина и его режима. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко после выступления диктатора страны-агрессора об атаке баллистической ракетой "Орешник", угрозах ядерного оружия и обстрела стран Запада.

В СНБО заговорили о ликвидации Путина

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Намного выгоднее для всех мир без путина и его режима. Думаю, что пора изменить взгляд в сторону этой концепции", – написал Коваленко в Telegram.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Путин рассказал, какой будет месть РФ странам, давшим разрешение Украины бить по России

Путин считает, что Украина сама не может применять западное оружие. Теперь можно атаковать страны, которые помогали в этом Украине. Об этом он заявил во время обращения к россиянам.

По мнению Путина, Россия якобы имеет право применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против РФ.

"Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения при дальнейших испытаниях наших новейших ракетных комплексов мы будем определять исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои военные контингенты " , – заявил он.

Читайте также: Оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 до 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.

В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоградская область).



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