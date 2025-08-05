В СНБО выступили со срочным уточнением о новых "Шахедах" РФ: детали

Украина уже владеет средствами для перехвата реактивных беспилотников типа "Шахед". Детали о новых видах вооружения будут обнародованы в соответствующее время, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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"Существуют эффективные перехватчики для реактивных 'Шахедов', поэтому у панических заявлений о безысходности нет оснований", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, ведутся активные разработки в этом направлении, о которых станет известно позже.

Россия начала использовать реактивные "Шахеды" для атак по Украине. Эксперты отмечают, что такие дроны служат дополнительным инструментом усложнения работы украинского ПВО, однако из-за высокой стоимости враг вряд ли полностью перейдет на реактивные беспилотники.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время ночной атаки на Киев 31 июля Россия применила реактивные "Шахеды". Об этом также отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, добавив, что такие цели трудно выявить.

Недавно первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что российская армия внедряет технологии для обхода украинских дронов-перехватчиков "Шахедами" и в ближайшее время планирует увеличить применение реактивных беспилотников.

Как уже писали "Комментарии", российские кафиры пытаются обойти Купянск, чтобы заставить украинских защитников покинуть город, однако эти попытки успешно сдерживаются Силами обороны Украины. Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко в эфире Radio NV.