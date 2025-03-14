В СНБО сообщили, почему Москва больше не защищена от ударов

Московский регион подвергся атаке неизвестных беспилотников этим утром. Был поврежден ряд объектов, работала ПВО, в результате чего остатки ракет российских систем находили в жилых кварталах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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По его словам, Москва почти не защищена от обстрелов.

"Несмотря на то, что путин обнажил ряд участков россии и переместил средства пво под москву, сделав несколько линий обороны российской столицы, москва больше не является крепостью. Россия потеряла немало РЛС и пусковых, таких как С-400, Панцирь-С1 возле ЛБО, в Крыму и регионах России — они выбивались, образовался дефицит, из-за чего ряд стратегических объектов остаются неприкрытыми. Но даже несмотря на это главная ставка путина – москва. Впрочем, и эта ставка не срабатывает. Российская пво все активнее пробивается и будет пробиваться больше, технологии развиваются", – заявил Коваленко.

Он добавил, что Путин не может защитить Москву и угроза для москвичей возникла из-за его больных амбиций и нежелания завершать войну.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ударные беспилотники атаковали Москву и Московскую область. В российской столице и нескольких населенных пунктах Подмосковья раздались взрывы и произошло задымление из-за работы ПВО. Как передает портал "Комментарии", информацию о взрывах подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, очевидцы сообщили о взрывах в районе Кутузовского проспекта в Москве. Кроме того, в новой Москве беспилотник залетел в частный дом в коттеджном поселке "Росинтер-2". Фрагмент попал в комнату на втором этаже и повредил три машины и припаркованные на участке квадроциклы. Также в столице обломки БПЛА упали на козырек подъезда ЖК "Авангард". А на улице Лестева дрон врезался в многоквартирный дом. На видео, активно распространяемое в российских пабликах, попал взрыв в районе ЖК "Южная Битца". Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о результатах работы ПВО.