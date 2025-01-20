В СНБО сообщили, какую опасность несет Казань в войне с Украиной

Сегодня ночью в Казани РФ раздавались взрывы из-за атаки неизвестных дронов. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Казани есть множество военных объектов, представляющих непосредственную угрозу для Украины.

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Он отметил, что в городе расположено несколько важных авиационных предприятий, играющих ключевую роль в российском ВПК. В их числе Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, занимающийся производством стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160, а также их модернизацией и ремонтом. Завод активно расширяется, в частности, для обслуживания этих самолетов.

Другим важным предприятием является Казанский вертолетный завод, специализирующийся на производстве вертолетов для военных и гражданских нужд.

Также в городе работает Казанский государственный казенный пороховый завод, производящий порох и взрывчатые вещества для авиационных боеприпасов и ракет, таких как "Калибр" и "Искандер".

"Не первые атаки, но прикрыть небо россии становится все труднее", — заметил Андрей Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Казанский авиазавод имени Горбунова атакован беспилотниками, утверждают местные жители и паблики, публикуя кадры, пишет ASTRA.

Один из беспилотников попал в пустой резервуар на территории завода. Подтверждений подлинности кадров пока нет.

По данным оккупационного Минобороны РФ, в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат: 14 БпЛА — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Калужской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, — над территорией Курской области области, два – над территорией Орловской области и один – над территорией Республики Татарстан.

Пресс-служба главы Татарстана: "Сегодня утром была предпринята попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий".