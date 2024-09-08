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Ткачик Олеся
Россия не готова к реальным переговорам с Украиной, поскольку стратегическая культура ее руководства существенно отличается от демократических подходов. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью французскому изданию Le Monde.
Александр Литвиненко
В частности, Литвиненко подчеркнул, что диалог с Россией возможен только с позиции силы.
Он также отметил, что Украина не прекращает свои усилия по реализации мирной инициативы президента Владимира Зеленского и продолжает подготовку к предстоящему мирному саммиту.
Отвечая на вопрос о очищении украинских государственных структур от российских агентов, Литвиненко сообщил, что этот процесс практически завершен. По его словам, если бы очистка не состоялась, Россия бы узнала о подготовке к Курской операции.
Литвиненко также призвал европейцев положить конец анонимности в интернете и усилить борьбу с российской пропагандой, которая подрывает стабильность и наносит ущерб репутации Запада.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может стать разменной монетой во время переговоров между США и Китаем.
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