Россия не готова к реальным переговорам с Украиной, поскольку стратегическая культура ее руководства существенно отличается от демократических подходов. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью французскому изданию Le Monde.

Александр Литвиненко

В частности, Литвиненко подчеркнул, что диалог с Россией возможен только с позиции силы.

"Россия не готова к серьезным переговорам. Проблема состоит в том, чтобы посадить Путина за стол переговоров. У русских есть другая стратегическая культура, чем Запад. С ними можно разговаривать только с позиции силы. Поэтому вы должны помочь нам победить Россию, вооружив нас. Иначе война продолжится на других территориях", – сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что Украина не прекращает свои усилия по реализации мирной инициативы президента Владимира Зеленского и продолжает подготовку к предстоящему мирному саммиту.

Отвечая на вопрос о очищении украинских государственных структур от российских агентов, Литвиненко сообщил, что этот процесс практически завершен. По его словам, если бы очистка не состоялась, Россия бы узнала о подготовке к Курской операции.

"Очистка состоялась. Это ответственность СБУ. Это требовало огромной работы, потому что Россия работала против нас в течение тридцати трех лет с момента обретения независимости. Курская операция показала, что Украина может организовывать масштабные операции против россиян. Если бы кто-нибудь из их агентов узнал бы это" , все было бы иначе. Конечно, российская агентура все еще есть, но ее гораздо меньше", — подчеркнул Литвиненко, и заявил, что операция в Курской области является значительным успехом Украины.

Литвиненко также призвал европейцев положить конец анонимности в интернете и усилить борьбу с российской пропагандой, которая подрывает стабильность и наносит ущерб репутации Запада.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может стать разменной монетой во время переговоров между США и Китаем.



