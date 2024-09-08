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В СНБО сказали, почему сложно организовать переговоры между Украиной и РФ

В СНБО заявили, что на самом деле Россия не готова к серьезным переговорам о прекращении войны

сегодня, 16:00
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Ткачик Олеся

Россия не готова к реальным переговорам с Украиной, поскольку стратегическая культура ее руководства существенно отличается от демократических подходов. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью французскому изданию Le Monde.

В СНБО сказали, почему сложно организовать переговоры между Украиной и РФ

Александр Литвиненко

В частности, Литвиненко подчеркнул, что диалог с Россией возможен только с позиции силы.

"Россия не готова к серьезным переговорам. Проблема состоит в том, чтобы посадить Путина за стол переговоров. У русских есть другая стратегическая культура, чем Запад. С ними можно разговаривать только с позиции силы. Поэтому вы должны помочь нам победить Россию, вооружив нас. Иначе война продолжится на других территориях", – сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что Украина не прекращает свои усилия по реализации мирной инициативы президента Владимира Зеленского и продолжает подготовку к предстоящему мирному саммиту.

Отвечая на вопрос о очищении украинских государственных структур от российских агентов, Литвиненко сообщил, что этот процесс практически завершен. По его словам, если бы очистка не состоялась, Россия бы узнала о подготовке к Курской операции.

"Очистка состоялась. Это ответственность СБУ. Это требовало огромной работы, потому что Россия работала против нас в течение тридцати трех лет с момента обретения независимости. Курская операция показала, что Украина может организовывать масштабные операции против россиян. Если бы кто-нибудь из их агентов узнал бы это" , все было бы иначе. Конечно, российская агентура все еще есть, но ее гораздо меньше", — подчеркнул Литвиненко, и заявил, что операция в Курской области является значительным успехом Украины.

Литвиненко также призвал европейцев положить конец анонимности в интернете и усилить борьбу с российской пропагандой, которая подрывает стабильность и наносит ущерб репутации Запада.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может стать разменной монетой во время переговоров между США и Китаем.




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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2024/09/07/guerre-en-ukraine-il-n-est-possible-de-discuter-avec-les-russes-qu-en-position-de-force_6306260_3210.html
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