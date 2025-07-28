Во время российской атаки на Украину над столицей Литвы во второй раз за всю войну в Украине пролетел вражеский ударный БПЛА. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что это один из сигналов, что Россия готовится к войне с НАТО.

В СНБО призвали «добить Путина уже сейчас»

"Помню, как отдельные представители стран Балтии на мое "на вас нападут за 4-6 лет" говорили – нет, что вы придумываете. Вот вам пролет русского дрона над столицей Литвы. НАТО, безопасность. россияне с кндр готовятся. А готовится ли НАТО – вопрос. Самое время готовиться или добить путина вместе уже сейчас", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Литва разместит на границе с Беларусью дополнительные системы противовоздушной обороны. Такое решение было принято после того, как в литовский воздушный простор второй раз залетел беспилотник. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

"На сегодняшний день есть план разместить дополнительные силы ПВО ближе к границе, потому что мы видим определенные тенденции. Мы примерно знаем направления, знаем, где могут проходить эти коридоры, это уже второй случай – именно в этом районе мы и усилимся", – рассказал он.

Генерал также рассказал, что планируется углубить координацию действий со Службой охраны государственной границы, поскольку "без их глаз в небе и на земле без того, что они видят и слышат, сложно что-то идентифицировать". При этом военное командование хочет ускорить закупку радаров ближнего действия и другого оборудования, которое поможет обнаружить дроны. На границе, по словам Вайкшнораса, должна заработать акустическая система обнаружения дронов Sky Fortress.