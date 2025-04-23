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В СНБО объяснили, чем столь важны удары по Елабуге в РФ

«Прилеты» и взрывы в Татарстане: в ЦПД сообщили, что там находится

сегодня, 14:23
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Недилько Ксения

Алабуга (промышленно-экономическая зона в городе Елабуга – ред.) в Татарстане, где россияне производят шахеды/герани и различные обманки, сейчас терпит атаку неизвестных дронов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.                                                                                       

В СНБО объяснили, чем столь важны удары по Елабуге в РФ

Дрон, атакующий Елабугу. Скриншот из видео росСМИ

Он отметил, что там "несколько громко, и несколько мест удачно".

"Более 6000 шахедов/гераней произвели в Алабуге в 2024 году, и тысячи дронов приманок. В этом году была поставлена ​​задача россиянами производить в Алабуге от 8 000 до 10 000 шахедов/гераней в год и от 15 000 дронов-обманок", – отметил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в России в Республике Татарстан в городе Елабуга раздаются взрывы. Местные сообщают о пролете дронов и работе ПВО.

"Дрон взорвали", — говорят очевидцы об атаке БПЛА на Елабугу, которая находится в более чем 1200 километрах от границы Украины.

После атаки дронов на производство БПЛА в Татарстане Росавиация снова ограничила работу аэропорта Казани. Он не принимает и не выпускает рейсы.

В Елабуге местные жители сообщили о сбитии двух беспилотных летательных аппаратов.

По словам очевидцев, в небе раздались два мощных взрыва, после чего они увидели пылающий дрон и большое дымное облако.

Местные власти и правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Жители Елабуги продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с места происшествия.

"Около 12:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан", – пишут в возведении вражеского Министерства обороны РФ.



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