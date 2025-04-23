В СНБО объяснили, чем столь важны удары по Елабуге в РФ

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Недилько Ксения
Алабуга (промышленно-экономическая зона в городе Елабуга – ред.) в Татарстане, где россияне производят шахеды/герани и различные обманки, сейчас терпит атаку неизвестных дронов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Дрон, атакующий Елабугу. Скриншот из видео росСМИ
Он отметил, что там "несколько громко, и несколько мест удачно".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в России в Республике Татарстан в городе Елабуга раздаются взрывы. Местные сообщают о пролете дронов и работе ПВО.
"Дрон взорвали", — говорят очевидцы об атаке БПЛА на Елабугу, которая находится в более чем 1200 километрах от границы Украины.
После атаки дронов на производство БПЛА в Татарстане Росавиация снова ограничила работу аэропорта Казани. Он не принимает и не выпускает рейсы.
В Елабуге местные жители сообщили о сбитии двух беспилотных летательных аппаратов.
По словам очевидцев, в небе раздались два мощных взрыва, после чего они увидели пылающий дрон и большое дымное облако.
Местные власти и правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Жители Елабуги продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с места происшествия.
"Около 12:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан", – пишут в возведении вражеского Министерства обороны РФ.
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