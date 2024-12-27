Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил о готовности страны содействовать мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией. По его словам, Словакия последовательно поддерживает мирные инициативы и предлагает использовать свою территорию для переговоров.

Владимир Путин

В частности, Юрай Бланар подчеркнул, что мирные переговоры должны предусматривать участие всех сторон, в том числе России.

"Именно в этом году я также присутствовал на мирном саммите в Швейцарии. Все участники согласились с тем, за что выступает наше правительство, что дальнейшие мирные переговоры должны проходить при участии всех сторон, а значит, и России", — подчеркнул Бланар.

Министр также сообщил, что подготовка ко второму саммиту будет проводиться на нескольких уровнях. Словакия уже не раз предлагала свою площадку для таких встреч.

"В этом контексте мы рассматриваем заявление российского президента, который признал, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии как положительный сигнал для скорейшего окончания этой войны, кровопролития и разрушений", — уточнил словацкий министр.

Бланар уточнил, что словацкое правительство проинформировало Украину об этом предложении во время совместной межправительственной встречи в Ужгороде, которая прошла в начале октября.

При этом известно, что накануне кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил использовать Словакию в качестве платформы для переговоров, и Кремль не возражает против такого решения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Робер Фицо недавно посетил Россию и, вероятно, имел у Путина страшную просьбу.



