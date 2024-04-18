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В Словакии народ пошел против политики правительства: как решили помочь Украине

Несмотря на политику правительства Словакии, который против военной помощи Украине, словаки самостоятельно собрали средства на боеприпасы для Украины.

18 апреля 2024, 17:15
Автор:
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Slava Kot
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Граждане Словакии не поддерживают позицию своего правительства во главе с Робером Фицо, выступающим против военной помощи Украине. Словаки решили самостоятельно собрать часть средств на чешскую инициативу по боеприпасам для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LRT.

В Словакии народ пошел против политики правительства: как решили помочь Украине

Флаг Словакии. Фото из открытых источников

К чешской инициативе по закупке боеприпасов Украине присоединились около 20 стран, однако правительство Словакии не приняло участие в кампании. В правительстве Фицо указывают, что такая инициатива "лишь продолжит войну" в Украине, которая "не имеет военного решения".

Однако словаки пошли против официальной позиции правительства и за два дня собрали 700 тыс. евро для боеприпасов для Украины.

"Мы не можем смириться с тем, что наше правительство отказывается помогать соседу. Докажем, что Словакия не трус и находится на правильной стороне истории, обеспечив государственное финансирование боеприпасов. Поможем Украине, несмотря на наше пророссийское правительство", — сообщили организаторы акции.

К кампании присоединились несколько общественных организаций, а также общественные деятели. В частности, к акции выпустили видео с почти 100-летним словацким партизаном Отто Шимко, который находился в нацистском лагере во время Второй мировой войны.

"С агрессорами невозможно было вести переговоры, их нужно было победить. Этот опыт Второй мировой войны также касается Украины", – сказал Шимко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в парламенте Словакии отметились скандальным заявлением о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о новом президенте Словакии, осуждающем Путина за вторжение, однако он выступает против военной помощи Украине.




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Источник: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/2253674/slovakams-vyriausybes-pozicija-nerupi-patys-eme-rinkti-pinigus-amunicijai-ukrainai
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