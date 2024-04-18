В Словакии народ пошел против политики правительства: как решили помочь Украине

Граждане Словакии не поддерживают позицию своего правительства во главе с Робером Фицо, выступающим против военной помощи Украине. Словаки решили самостоятельно собрать часть средств на чешскую инициативу по боеприпасам для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LRT.



Флаг Словакии. Фото из открытых источников

К чешской инициативе по закупке боеприпасов Украине присоединились около 20 стран, однако правительство Словакии не приняло участие в кампании. В правительстве Фицо указывают, что такая инициатива "лишь продолжит войну" в Украине, которая "не имеет военного решения".

Однако словаки пошли против официальной позиции правительства и за два дня собрали 700 тыс. евро для боеприпасов для Украины.

"Мы не можем смириться с тем, что наше правительство отказывается помогать соседу. Докажем, что Словакия не трус и находится на правильной стороне истории, обеспечив государственное финансирование боеприпасов. Поможем Украине, несмотря на наше пророссийское правительство", — сообщили организаторы акции.

К кампании присоединились несколько общественных организаций, а также общественные деятели. В частности, к акции выпустили видео с почти 100-летним словацким партизаном Отто Шимко, который находился в нацистском лагере во время Второй мировой войны.

"С агрессорами невозможно было вести переговоры, их нужно было победить. Этот опыт Второй мировой войны также касается Украины", – сказал Шимко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в парламенте Словакии отметились скандальным заявлением о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о новом президенте Словакии, осуждающем Путина за вторжение, однако он выступает против военной помощи Украине.



