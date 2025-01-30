Если США прекратят военную помощь Украине, то последствия будут разрушительными как для Киева, так и для Вашингтона. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн МакКаскер в своей авторской статье The Hill.

Наступление РФ на Украину (фото из открытых источников)

По ее убеждению, без поддержки США Украина начала бы быстро терять территории, и из-за нехватки оружия в ВСУ Россия значительно продвинулась бы уже в 2025 году. К 2026 году украинская противовоздушная оборона потеряла бы эффективность, что позволило бы России проводить массированные бомбардировки непрерывно.

"Украинские силы будут продолжать бороться смело, но, вероятно, до конца того же года они не смогут удержать фронт, что позволит России захватить Киев, а затем приблизиться к границе НАТО", – предостерегает аналитик.

По ее словам, после этого Россия использует захваченные украинские ресурсы для восстановления своей армии и сосредоточит войска вдоль границ со странами НАТО. МакКаскер предполагает, что к 2030 году Россия будет готова к новым агрессивным действиям за пределами Украины.

Эксперт также напоминает, что поражение Украины в войне будет означать значительно большие затраты для США. По предварительным подсчетам, это обойдется американскому бюджету в более чем 800 миллиардов долларов — в семь раз больше, чем все средства, которые Пентагон выделил на помощь Украине с 2022 года.

"Вашингтону придется создать более мощную, более мобильную и боеспособную армию, развернув ее в большем количестве регионов. Для сдерживания или, в случае необходимости, победы над Россией вооруженным силам США понадобятся 14 новых бригадных боевых групп, 18 дополнительных боевых кораблей, восемь пехотных корабли , 555 самолетов ВВС и 266 000 личного состава", – отмечает она.

По словам МакКаскер, победа Украины будет означать, что Россия будет вынуждена вернуться к собственным границам с ослабленной армией и экономикой, а также с растущими внутренними проблемами. В этом случае США смогут сократить расходы на размещение войск в Европе и сосредоточиться на вызовах в Тихоокеанском регионе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский подверг жесткой критике США из-за их действий перед вторжением России. Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что обращался в Европу и США за помощью в виде вооружения и санкций, когда Кремль начал собирать войска вблизи украинских границ. Однако, по его словам, эти просьбы были проигнорированы.

В интервью для Fox News журналисту Шону Ханните Зеленский рассказал, что еще до начала полномасштабного вторжения он напрямую обратился к тогдашнему президенту США Джо Байдену, прося ввести санкции против России из-за наращивания ее военного присутствия у границ Украины. Он также настаивал на предоставлении оружия Украине, однако получил ответ, что такая помощь поступит только "если" Россия начнет вторжение.

