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Лиля Воробьева
Если США прекратят военную помощь Украине, то последствия будут разрушительными как для Киева, так и для Вашингтона. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн МакКаскер в своей авторской статье The Hill.
Наступление РФ на Украину (фото из открытых источников)
По ее убеждению, без поддержки США Украина начала бы быстро терять территории, и из-за нехватки оружия в ВСУ Россия значительно продвинулась бы уже в 2025 году. К 2026 году украинская противовоздушная оборона потеряла бы эффективность, что позволило бы России проводить массированные бомбардировки непрерывно.
По ее словам, после этого Россия использует захваченные украинские ресурсы для восстановления своей армии и сосредоточит войска вдоль границ со странами НАТО. МакКаскер предполагает, что к 2030 году Россия будет готова к новым агрессивным действиям за пределами Украины.
Эксперт также напоминает, что поражение Украины в войне будет означать значительно большие затраты для США. По предварительным подсчетам, это обойдется американскому бюджету в более чем 800 миллиардов долларов — в семь раз больше, чем все средства, которые Пентагон выделил на помощь Украине с 2022 года.
По словам МакКаскер, победа Украины будет означать, что Россия будет вынуждена вернуться к собственным границам с ослабленной армией и экономикой, а также с растущими внутренними проблемами. В этом случае США смогут сократить расходы на размещение войск в Европе и сосредоточиться на вызовах в Тихоокеанском регионе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский подверг жесткой критике США из-за их действий перед вторжением России. Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что обращался в Европу и США за помощью в виде вооружения и санкций, когда Кремль начал собирать войска вблизи украинских границ. Однако, по его словам, эти просьбы были проигнорированы.
В интервью для Fox News журналисту Шону Ханните Зеленский рассказал, что еще до начала полномасштабного вторжения он напрямую обратился к тогдашнему президенту США Джо Байдену, прося ввести санкции против России из-за наращивания ее военного присутствия у границ Украины. Он также настаивал на предоставлении оружия Украине, однако получил ответ, что такая помощь поступит только "если" Россия начнет вторжение.
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