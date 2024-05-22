В Швеции заявили, что Путин хочет захватить часть ее территорий

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Slava Kot
Глава Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть планы по захвату шведского острова Готланд. Таким образом, Путин хочет получить контроль над Балтийским морем.
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. Фото из открытых источников
В интервью RND главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рассказал, что цель России — продолжить свою военную агрессию за пределы Украины, в частности на регион Балтийского моря.
Шведский генерал объясняет, что захват и перекрытие российскими силами Балтийского моря будет иметь большое влияние на Швецию и другие страны региона.
Как следствие, из-за российской агрессии Швеция вынуждена увеличить присутствие оружия на острове, чтобы иметь возможность защитить его от российских атак.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия заявила о желании изменить свои морские границы в Балтийском море. В Минобороны РФ объяснили это тем, что географические координаты точек, взятых за основу линий границы, не соответствуют современному состоянию.
Также "Комментарии" писали о Норвегии, ставшей первой страной, объявившей о возможности арестовать израильских лидеров, если МУС выдаст ордер.
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