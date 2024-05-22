logo

BTC/USD

69984.46

ETH/USD

3738.93

LTC/USD

86.76

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Швеции заявили, что Путин хочет захватить часть ее территорий
commentss НОВОСТИ Все новости

В Швеции заявили, что Путин хочет захватить часть ее территорий

Швеция усиливает военное присутствие в Балтийском море из-за возможности российской агрессии в регионе.

сегодня, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Глава Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть планы по захвату шведского острова Готланд. Таким образом, Путин хочет получить контроль над Балтийским морем.

В Швеции заявили, что Путин хочет захватить часть ее территорий

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. Фото из открытых источников

В интервью RND главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рассказал, что цель России — продолжить свою военную агрессию за пределы Украины, в частности на регион Балтийского моря.

"Я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю", – сказал Бюден.

Шведский генерал объясняет, что захват и перекрытие российскими силами Балтийского моря будет иметь большое влияние на Швецию и другие страны региона.

Как следствие, из-за российской агрессии Швеция вынуждена увеличить присутствие оружия на острове, чтобы иметь возможность защитить его от российских атак.

"Было время, когда мы сократили наше военное присутствие на Готланде до того, что у нас там было только добровольческое подразделение Национальной гвардии. Эти мирные времена прошли. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и нам пришлось массово вооружить Готланд", — подытожил Бюден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия заявила о желании изменить свои морские границы в Балтийском море. В Минобороны РФ объяснили это тем, что географические координаты точек, взятых за основу линий границы, не соответствуют современному состоянию.

Также "Комментарии" писали о Норвегии, ставшей первой страной, объявившей о возможности арестовать израильских лидеров, если МУС выдаст ордер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rnd.de/politik/russland-krieg-schwedens-armeechef-micael-byden-warnt-vor-russischen-ostsee-fantasien-ZBABCSCHYVE2THJPOFCPFDHCPY.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости