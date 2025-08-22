logo

В сеть «слили» вероятное место производства ракет «Фламинго»: военные удивляются

Военные удивляются, зачем в открытую демонстрировать украинскую оборонную промышленность

22 августа 2025, 14:54
На этой неделе в Украине было представлено производство дальнобойных ракет "Фламинго", о чем сообщал президент Украины Владимир Зеленский, а также иностранные СМИ. Уже через несколько дней российские источники нашли место в Украине, где, вероятно, могут производиться такие ракеты – анализируют внешний вид производственных ангаров и ищут подобные, которые сдаются или сдавались в аренду на территории Украины.

В сеть «слили» вероятное место производства ракет «Фламинго»: военные удивляются

Военные сил обороны Украины удивляются, зачем преждевременно анонсировать собственное оборонное производство, если Россия и так постоянно наносит удары по Украине, в том числе по критической и другой инфраструктуре.

Подполковник ВСУ и военный Третьего армейского корпуса Максим Жорин отмечает, что собственное производство ракет – это прекрасно, но очень плохо, что мы продолжаем делать подарки врагу, рассказывая о своих достижениях раньше, чем нужно.

"Производство своих ракет – большой позитив. По цене пока это дороже российских, однако очевидно, что при масштабировании цена будет падать.

Важно учесть несколько моментов: во-первых, оперативную адаптивность производства, чтобы быстро подстраиваться под современные реалии и условия. Во-вторых, это производство должно стать действительно массовым.

Ну и главное – мы снова, не успели еще даже достроить завод, уже на весь мир рассказали и показали, как оно будет выглядеть, куда будет лететь и тд. Что удивительно в условиях современной войны, ведь противник это все четко мониторит и реагирует — сразу ищет производство и инструменты борьбы", – отмечает Жорин.

В свою очередь, специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что на том месте, где "сливали" россияне, нет ни одного производства ракет, поэтому "не надо никуда стрелять ракетами и атаковать Шахедами, травмировать местных жителей и разрушать чей-то бизнес".

"Дали журналистам Associated Press сфоткать то, что хотели сфоткать", — добавил "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал , почему украинская дальнобойная ракета получила название "Фламинго".



