В Сербии рассказали, почему никто не хочет выполнять мирный план Китая

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Ткачик Олеся
Президент Сербии Александр Вучич назвал "мирный план" Китая "самым логичным" и таким, от которого "ни один нормальный человек не может отказаться".
Александр Вучич
Вучич охарактеризовал "мирный план", представленный Китаем и Бразилией, как "инициативу здравого смысла" и "самое умное предложение с начала войны".
По словам Вучича, это происходит потому, что "никто не хочет" немедленного прекращения огня, как это требует Китай, а каждый хочет поражения своего оппонента.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай вместе с Бразилией перед саммитом мира представил свой так называемый мирный план для Украины и России, чтобы остановить войну. Первым пунктом этого плана Китай предлагает немедленную остановку военных действий в Украине.
На этот нюанс обратили в Офисе президента и подчеркнули , что мирный план Китая полностью изменился. Там отмечают, что сначала Китай предлагал 12 шагов, чтобы остановить войну в Украине. Первым пунктом китайского плана было восстановление территориальной целостности Украины. Впрочем, в так называемом обновленном варианте плана об этом уже даже не идет. Говорится только о том, что нужно остановиться и перестать стрелять. То есть, все предложения Китая не отражают намерения вернуть Россию к выполнению международного права.
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