В Сербии рассказали, почему никто не хочет выполнять мирный план Китая

Президент Сербии Александр Вучич назвал "мирный план" Китая "самым логичным" и таким, от которого "ни один нормальный человек не может отказаться".

Александр Вучич

Вучич охарактеризовал "мирный план", представленный Китаем и Бразилией, как "инициативу здравого смысла" и "самое умное предложение с начала войны".

"Китайская народная республика предложила что-то действительно самое логичное, что предложила бы любой взрослый, собранный и здоровый человек. Ни один нормальный человек не может отказаться от чего-то подобного, но, как вы видите, со всех сторон царит тишина, будто это предложила Сербия или какая-нибудь меньшая страна, и теперь они могут молчать и недооценивать", — заявил Вучич.

По словам Вучича, это происходит потому, что "никто не хочет" немедленного прекращения огня, как это требует Китай, а каждый хочет поражения своего оппонента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай вместе с Бразилией перед саммитом мира представил свой так называемый мирный план для Украины и России, чтобы остановить войну. Первым пунктом этого плана Китай предлагает немедленную остановку военных действий в Украине.

На этот нюанс обратили в Офисе президента и подчеркнули , что мирный план Китая полностью изменился. Там отмечают, что сначала Китай предлагал 12 шагов, чтобы остановить войну в Украине. Первым пунктом китайского плана было восстановление территориальной целостности Украины. Впрочем, в так называемом обновленном варианте плана об этом уже даже не идет. Говорится только о том, что нужно остановиться и перестать стрелять. То есть, все предложения Китая не отражают намерения вернуть Россию к выполнению международного права.



