В семи областях Украины подростки наводили ракеты: что известно

СБУ и Нацполиция задержали агентурную группу российских спецслужб, которая с помощью видеорегистраторов наводила ракеты РФ в семи регионах Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанные подозреваемые, фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, корректировавшую авиаудары россиян по восточным, южным и западным областям Украины.

По результатам спецоперации одновременно задержаны пять участников вражеской ячейки, которые шпионили для России в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему из них – 16 лет, а самому старшему – 23.

"Как установило расследование, в состав агентурной группы входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними "сотрудничали" два брата из Харьковщины.

По материалам дела, фигуранты знали друг друга, но действовали порознь и имели одного куратора российских спецслужб.

После дистанционной вербовки агенты получили задачу подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины", – отмечают в СБУ.

Чтобы выполнить задание, фигуранты "путешествовали" по городам, где рядом с потенциальными "целями" парковали авто с включенным видеорегистратором.

Посредством этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск.

Для конспирации агенты выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали в качестве "наблюдательного пункта" вокруг обстановки.

Время от времени фигуранты возвращались в автомобиль, чтобы проверить заряд аккумуляторов видеорегистратора и изменить карту памяти для дальнейшей записи.

Контрразведка СБУ разоблачила российскую агентуру и поэтапно задокументировала каждого фигуранта. После защиты локаций Сил обороны всех участников вражеской группы были задержаны по местам жительства.

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали всех агентов через телеграм-каналы, где они искали "легкие деньги".

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вторые сутки подряд оккупанты массированно наносят удары по Украине – сколько удалось сбить нашей ПВО.