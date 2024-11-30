В семье известного футболиста горе: война забрала самого близкого человека

На войне против российских оккупантов погиб Дмитрий Твардовский, отец вратаря донецкого "Шахтера" Дениса Твардовского.

Погибший отец футболиста Твардовского

Трагичную новость донецкий клуб сообщил в своих соцсетях.

"Дмитрий Анатольевич Твардовский с первых дней полномасштабной войны стал в ряды ВСУ, был минометчиком, служил в самых горячих точках востока Украины, мужественно защищал независимость нашего государства и свободу украинского народа. 21 ноября 2024 года в районе населенного пункта Урожайное (Донецкая область) боевой задачи он с побратимами попал под вражеский обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью.

ФК "Шахтер" искренне соболезнует семье Дмитрия Анатольевича – жене, сыновьям, матери и всем близким – в связи с этой невосполнимой утратой.

Вечная память, честь и уважение Дмитрию Твардовскому. Героям слава!", – говорится в сообщении "горняков".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты ударили по Днепропетровщине: много погибших и раненых

В Днепре около 17:42 раздался взрыв. До этого в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных Силах ВСУ сообщалось о пролете крылатой ракеты со стороны Черниговской, Полтавской, Харьковской областей в сторону Днепра. Фото: коллаж портала "Комментарии" Позже было сообщено о баллистической угрозе с юго-востока, а именно из российского Таганрога. Через несколько минут в городе раздался взрыв.

Глава ОВА Сергей Лысак в 19:33 сообщил: "В Днепровском районе три человека погибли, 19 – пострадали. Среди раненых, по информации на данный момент, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро – "тяжелые"".

Сергей Лысак в 19:50: "Восемь человек в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы. В общей сложности сейчас известно о 21 пострадавшем".

Президент Украины Владимир Зеленский в 20:06: "Сейчас на Днепропетровщине спасательная операция после ракетного удара. Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка. В настоящее время известно, что четыре человека убиты этим российским ударом. Мои соболезнования".