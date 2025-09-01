В СБУ вспомнили о Кадырове: что известно

Служба безопасности Украины собрала новые доказательства военных преступлений главы Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова, причастного к жестокому обращению с украинскими военнопленными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

В СБУ упомянули о Кадырове: что известно

По материалам дела, во время выступления перед российскими пропагандистами фигурант заявил, что дал указание своим подчиненным не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя.

Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, воюющих в рядах оккупационных группировок РФ против Украины.

Также он распорядился отправить украинских военнопленных, удерживаемых на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном.

Таким образом, Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны.

"Такие заявления фигуранта являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского устава Международного уголовного суда. На основании новых улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)", – заявили в СБУ.

Напомним, что в августе 2022 года следствие СБУ квалифицировало действия фигуранта как подготовку и ведение агрессивной войны, ее оправдание и посягательство на территориальную целостность Украины.

"Продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства и его граждан. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", – добавили в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Чечне власти все больше концентрируются в руках большой семьи Кадыровых. По данным "Русской службы BBC", сегодня в структурах местных властей работает более 80 родственников Рамзана Кадырова. Для сравнения: в 2018 году таких насчитывалось не менее 45.