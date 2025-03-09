В ряде областей России раздались многочисленные взрывы: в сети назвали особый факт

Полномасштабная война России против Украины продолжается. В ряде регионов России происходят мощные взрывы, активно работает система противовоздушной обороны (ПВО). В частности, российские телеграмм-каналы сообщают об атаке на Липецк. Жители города слышали не менее семи взрывов.

Взрывы в России. Фото: slovoidilo

Российская ПВО активно работала вблизи Новолипецкого металлургического комбината, одного из крупнейших металлургических предприятий России, которое важно для оборонной промышленности.

Взрывы также были зафиксированы в Рязанской области, в частности, в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Губернатор Рязанской области сообщил, что система ПВО сбила беспилотник над городом Рязань. Предварительно пострадавших нет, а жилые дома и социальная инфраструктура не пострадали. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Ростовская область также подверглась атаке. Во время отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) один из них упал на частный дом в селе Ряджене, вызвав пожар.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до 21:30 (МСК) над Ростовской областью было сбито шесть беспилотников.

Информация о взрывах поступает также из Воронежской области, где система ПВО ликвидировала один из БПЛА. Кроме того, в Курской области зафиксированы прилеты в районе Коренево.

8 марта Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области России. По источникам, речь идет о предприятии "Кирешнефтеоргсинтез", где в результате атаки был поврежден хотя бы один резервуар.

Также бойцы ГУР уничтожили два тепловоза, перевозивших военную технику, которая должна была использоваться для логистики вооружения с военных предприятий РФ на оккупированные территории Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 7 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу. Она была связана с дронами и пусками крылатых ракет. В сети начала появляться информация, что часть Тернополя осталась без света. После атаки в городе сильный пожар.