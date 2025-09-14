В Румынии заявили, что не смогли сбить российский беспилотник: что с ним произошло

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну заявил, что российский беспилотник, нарушивший 13 сентября воздушное пространство страны, не был сбит, как сообщалось ранее. По его словам, после перехвата дрон развернулся и улетел обратно в Украину.

Российский дрон. Фото из открытых источников

Йонуц Моштяну выступил в прямом эфире на Antena 3 CNN по ситуации с российским дроном, залетевшим в воздушное пространство Румынии.

"Его не сбили, радары зафиксировали его и увидели, как он приближается к нашему воздушному пространству. Наши самолеты взлетели, были очень близки к тому, чтобы сбить его. Но дрон летел очень низко и в какой-то момент направился обратно в Украину", — пояснил министр.

Моштяну также подчеркнул, что по недавно принятому закону №73 румынские военные имеют право сбивать дроны, пересекающие воздушное пространство страны. По его словам, румынские пилоты имели разрешение на открытие огня, "но на этот раз поражение не потребовалось".

По словам министра обороны, атаки российских беспилотников вблизи румынской границы происходят почти еженедельно. Чаще всего речь идет о районе Измаила, Вилкового и северной части Добруджи.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении подтвердил, что беспилотник находился в воздушном пространстве Румынии — члена НАТО, около 50 минут и проник на 10 километров вглубь территории.

Напомним, что 13 сентября Воздушные силы Румынии сообщали об инциденте в Тулче, когда якобы был перехвачен российский беспилотник.

