В Румынии отметились жестким заявлением о бесполетной зоне над Украиной: детали

Румынский президент Никушор Дан заявил, что в настоящее время Бухарест не поддерживает идею введения бесполетной зоны над территорией Украины. В эфире телеканала Antena 3 он пояснил, что, хотя страна не исключает возможности изменить свою позицию в будущем, пока не видит оснований для такого шага.

Фото: из открытых источников

Дан подчеркнул, что подобная инициатива может быть интерпретирована Россией как признак прямого военного участия в конфликте, что противоречит международному праву.

"Мы уже провели начальные консультации с представителями национальной безопасности, военными, внешнеполитическими советниками. Текущая позиция – скорее негативная. Но все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Существуют международные правила, которые определяют пределы участия в вооруженном конфликте, и с некоторых позиций установления бесполетной зоны может считаться вмешательством", — подчеркнул президент.

Его заявление прозвучало на фоне активного обсуждения предложения Польши о введении над Украиной ограничений на полеты. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее призвал НАТО и ЕС рассмотреть техническую возможность реализации этого мероприятия, подчеркивая, что подобное решение должно быть принято коллективно.

Напомним, что 13 сентября во время очередной российской атаки беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии, что вызвало беспокойство Бухареста и стало дополнительным сигналом роста рисков в Черноморском регионе.

