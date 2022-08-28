В Ровенской области раздались взрывы: подробности

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Лиля Воробьева
28 августа на территории Ровенской области прогремели несколько взрывов. Появилась информация о прилетах. Об этом сообщает "Суспільне Рівне", местные Telegram-каналы, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Взрывы в Ровенской области (фото из открытых источников)
Местные СМИ, ссылаясь на информацию очевидцев, пишут о том, что на севере региона были слышны взрывы. Кроме этого, в одном из городов даже был виден дым.
А Telegram-каналы сообщают о двух мощных взрывах как минимум. В частности, пишут о прилетах в городе Сарны.
Местные сняли на видео в небе следы, похожие на работу ПВО.
В 20:00 в Ровенской области отменили воздушную тревогу. Сообщается, что на место отправились спасатели и медики.
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль подтвердил ракетный удар по Сарнам.
"Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровенщине. Предварительно, без жертв, объект военной инфраструктуры в Сарненщине. Выехали на место происшествия, вернемся с новостями позже", — заявил глава ОВА.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские оккупанты обстреляли Орехов зажигательными снарядами. РФ снова массированно обстреляла город в Запорожской области. В этот раз Орехов обстреливали два часа, а захватчики использовали зажигательные снаряды. Следовательно. в городе произошло немало пожаров. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух. Высокопоставленный чиновник сообщил, что к счастью спасатель вовремя сработали и потушили все пожары. Александр Старух сообщил, что во время обстрела люди не пострадали, но были разрушены многие жилые дома и другие сооружения.
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soska
28 августа 2022, 23:04
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