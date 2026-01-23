Сотрудники ГБР при содействии подразделений внутренней безопасности Нацполиции и оперативного командования "Запад" задержали инструктора учебного центра базовой общевойсковой подготовки (БОВП) в Ровенской области. По данным следствия, он организовывал незаконный выезд мобилизованных военнослужащих из полигона.

В Ровенской области мобилизованных вывозили из учебного полигона за деньги: какая цена

Одному из прибывших в учебный центр для прохождения подготовки инструктор предложил помочь покинуть территорию полигона. "Стоимость" возвращения домой составляла 3 тысячи долларов США. По договоренности, 1 тысячу долларов человек должен был передать непосредственно на полигоне, еще 2 тысячи — его мать после вывоза сына из учебного центра.

Работники ГБР задержали инструктора при получении первой части средств – 1 тысячи долларов США.

По предварительным данным фигурант действовал не самостоятельно. Следствие установило, что с конца 2025 года мобилизованные мужчины системно вывозились с полигона за деньги. Стоимость такой услуги обычно составляла 3 тысячи долларов США, однако могла расти в зависимости от финансовых возможностей так называемых клиентов.

Для незаконного вывоза военнослужащих использовали поддельные пропуска и другие средства конспирации, в частности, документы, имитирующие распоряжение должностных лиц высшего военного уровня.

Следствие продолжается. Сотрудники ГБР проверяют других сотрудников учебного центра, а также гражданских лиц, которые могли быть причастны к организации этой схемы.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины – организация дезертирства в условиях военного положения, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

