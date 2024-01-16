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В российском Воронеже этой ночью была слышна серия взрывов: что произошло

После взрывов в Воронеже в России заявили об атаке БПЛА

сегодня, 07:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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В российском Воронеже прозвучала серия громких взрывов сегодня ночью. В местных пабликах сообщали об атаке неопознанных беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал "Shot".

В российском Воронеже этой ночью была слышна серия взрывов: что произошло

Взрывы в Воронеже. Фото: из открытых источников

Сообщается, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово. Предварительно, после прилета неизвестного боеприпаса, пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице, в нем возник пожар. К нему выехали экстренные службы.

Местные жители в пабликах сообщали, что от громких звуков тряслись окна в рамах. Всего было слышно от 5 до 9 взрывов. Также сообщалось о ярких вспышках в небе. 

В сети появились фото пожара в многоэтажном доме – россияне говорят, что это произошло в результате падения обломков БПЛА. Позже в МЧС заявили о возгорании на площади 5 кв.м. в многоквартирном доме, о причинах не сообщается. Никто не пострадал.

Telegram-канал Shot пишет, что одной из целей БПЛА мог быть военный аэродром Балтимор, он находится неподалеку от этого дома. На аэродроме дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа (самолёты Су-34). Он используется ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины.

Позже губернатор Воронежской области заявил, что ПВО отбила атаку украинских БПЛА. 

"По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна", — написал он.

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