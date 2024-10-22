В российском Волгограде один ветеран «СВО» забил другого табуретом

Житель российского Волгограда, ранее судимый за кражу и разбой, пригласил своего приятеля в дом, во время застолья они поругались, после чего хозяин квартиры схватил металлический табурет и стал им лупить по голове своего оппонента. Когда тот перестал подавать признаки жизни, мужчина решил избавиться от тела и перетащил тело убитого из квартиры в лифт, затем отправился домой и лег спать. Об этом событии сообщили в местных СМИ.

Фото: коллаж издания "Астра"

Труп обнаружили соседи. Как пишут местные издания, от квартиры подозреваемого к лифту вели кровавые следы.

Убитый военный служил в штурмовом отряде, а ранее сам был судим на убийство. Подозреваемый в убийстве также успел побывать на фронте, до этого трижды отбывал наказание за кражу, разбой и дебош в общественном месте.

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