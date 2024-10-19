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В российском Брянске в огне завод, который Кремль использует в военной промышленности

По сообщениям СМИ, российский завод "Кремний" горит после атаки беспилотников

19 октября 2024, 10:20
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Кравцев Сергей

Ряд пабликов и телеграмм-каналов опубликовал видео атаки беспилотников на завод "Кремний" в российском Брянске, который используют в военной промышленности. Как передает портал "Комментарии", 

В российском Брянске в огне завод, который Кремль использует в военной промышленности

Завод "Кремний" в российском Брянске

В частности, "Радио Свобода" пишет, что это как минимум четвертый раз, когда предприятие подвергается атакам БПЛА.

Продукция "Кремний Эл" используется, помимо прочего, в военной промышленности, например при создании систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Российские власти еще ночью заявили, что горит "чердак нежилого здания", а пожарные "оперативно ликвидировали пожар", а утром добавили, что "один из беспилотников врезался в нежилое здание" и "возгорания не допущено".

Телеграмм-канал Astra сообщил, что местные жители подтверждают атаку на завод.

По данным канала, "Кремний ЭЛ" — это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Омске горит завод, который производит танки для россиян. Информацию о загорании на заводе "Омсктрансмаш" подтвердил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта", — написал в Телеграме глава региона. 

По словам Хоценко, на месте работают сотрудники пожарной охраны. При этом известно, что утром 12 сентября на Омском заводе транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", входит в концерн "Уралвагонзавод" государственной корпорации "Ростех") произошел пожар. По словам источников местных СМИ, предварительно, площадь возгорания составляет 50 кв. м.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России взрыв на военном заводе: есть погибшие.




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