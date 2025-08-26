logo

Война с Россией В России жестоко замучили своего же военного и сломали об него две лопаты: за что досталось
НОВОСТИ

В России жестоко замучили своего же военного и сломали об него две лопаты: за что досталось

В России военного 41-го мотострелкового полка Дмитрия Самсонова по возвращении из отпуска жестоко пытали и обвинили в сотрудничестве с ВСУ

26 августа 2025, 20:20
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По данным, обнародованным журналистом Юрием Бутусовым, в российской армии произошел очередной случай жестокого обращения с собственными военными.

В России жестоко замучили своего же военного и сломали об него две лопаты: за что досталось

Военный рф

Речь идет о военнослужащем 41-го мотострелкового полка ВС РФ Дмитрии Самсонове. Мужчину вызвали из отпуска сразу после рождения ребенка. Он уехал в свою часть, где, по словам его жены, его встретили неизвестные в штатском — вероятно сотрудники ФСБ.

Вместо официальных процедур Самсонова "приняли" на так называемом "неофициальном уровне". Его жестоко избивали, применяли электрошокер и пытали. По свидетельству, над ним сломали две лопаты, после чего бросили в яму, обвинив в сотрудничестве с украинскими Вооруженными силами.

Жена военнослужащего рассказала: "Моего мужа избивали, спрашивали электрошокером и сломали об него две лопаты".                         

Этот случай демонстрирует, как российские спецслужбы и силовые структуры расправляются с собственными солдатами, часто без какого-либо суда или следствия. Подобные методы ФСБ указывают на глубокий кризис доверия внутри армии РФ, где подозрение в измене или даже в симпатиях к Украине может стать основанием для пыток.

По словам Бутусова, эта история еще раз подтверждает: репрессивная машина Кремля не щадит даже воюющих на стороне России и методически разрушает моральное состояние собственных военных.

Источник: https://t.me/ButusovPlus/22430
