По данным, обнародованным журналистом Юрием Бутусовым, в российской армии произошел очередной случай жестокого обращения с собственными военными.

Военный рф

Речь идет о военнослужащем 41-го мотострелкового полка ВС РФ Дмитрии Самсонове. Мужчину вызвали из отпуска сразу после рождения ребенка. Он уехал в свою часть, где, по словам его жены, его встретили неизвестные в штатском — вероятно сотрудники ФСБ.

Вместо официальных процедур Самсонова "приняли" на так называемом "неофициальном уровне". Его жестоко избивали, применяли электрошокер и пытали. По свидетельству, над ним сломали две лопаты, после чего бросили в яму, обвинив в сотрудничестве с украинскими Вооруженными силами.

Жена военнослужащего рассказала: "Моего мужа избивали, спрашивали электрошокером и сломали об него две лопаты".

Этот случай демонстрирует, как российские спецслужбы и силовые структуры расправляются с собственными солдатами, часто без какого-либо суда или следствия. Подобные методы ФСБ указывают на глубокий кризис доверия внутри армии РФ, где подозрение в измене или даже в симпатиях к Украине может стать основанием для пыток.

По словам Бутусова, эта история еще раз подтверждает: репрессивная машина Кремля не щадит даже воюющих на стороне России и методически разрушает моральное состояние собственных военных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а мериканская теннисистка Сачия Викери за три месяца заработала более миллиона долларов на OnlyFans — больше, чем за всю свою спортивную карьеру.