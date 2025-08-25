Российские медиа распространили историю из Забайкалья, где жительница города Балей умерла прямо на могиле своего сына, погибшего в войне против Украины. По сообщениям издания "Чита.Ру", ее сын Максим Шарипов подписал контракт после срочной службы, вернулся домой с ранением, но уже в октябре 2022 снова отправился на фронт. Он погиб в 23-летнем возрасте в районе населенного пункта Отрадное на временно оккупированной Донбассе. Похоронили его в июне прошлого года.

Мать умерла на могиле своего сына «героя сво»

Знакомая семья рассказала журналистам, что мать Максима тяжело переносила потерю, постоянно посещала могилу сына и глубоко переживала трагедию. Приблизительно через сорок дней после похорон ее тело нашли на кладбище работники, копавшие новые могилы.

В местном военкомате подтвердили гибель Шарипова, отметив, что он служил старшим механиком-водителем в танковом батальоне.

В то же время, история вызвала острую реакцию в соцсетях. Публикация на российском канале "Дождь" собрала сотни комментариев, среди которых только единицы были участливы. Большинство пользователей, в том числе и из других стран, назвали сюжет манипулятивным, ведь он представляет российских военных и их семьи исключительно как "жертв", игнорируя факт, что они сознательно участвуют в войне против Украины.

Такие материалы, как отмечают критики, являются частью российской пропаганды, пытающейся показать "общность трагедий" с обеих сторон фронта, размывая ответственность за агрессию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский журналист Петр Рузавин публично сообщил, что служит в рядах 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". В своем обращении он пояснил, что для него не было сомнений, может ли гражданин России встать на сторону Украины во время войны. По его словам, когда враг приходит убивать твою семью, друзей и близких, то ответ очевиден.