Громкие заявления о восстановлении оккупированных территорий — это попытка замаскировать глубокую экономическую деградацию. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что захватчики хвастаются якобы восстановлением промышленности на захваченной территории, однако довоенные масштабы были значительно больше.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что глава Минпромторга РФ Антон Алиханов похвастался, что на оккупированных территориях "стабильно работают 637 предприятий". Отмечается, что из них почти треть — 190 — удалось восстановить совместно с российскими регионами. По словам чиновника, трудоустроено более 13 тысяч человек.

"Россияне представляют эти цифры как "великую победу". На самом деле это попытка замаскировать глубокую экономическую деградацию, к которой они довели один из самых развитых промышленных регионов Украины", — пояснили в Центре.

По данным аналитиков ЦПД, только в Донецкой области до 2014 года действовало более 2 тысяч промышленных предприятий. Область обеспечивала до 20% промышленного производства Украины. На территории Луганской области действовало еще около 1900 предприятий.

"Следовательно нынешнее "российское восстановление" и 13 тысяч новых рабочих мест, которыми хвастаются оккупанты, — это мизер на фоне довоенных масштабов. Только на одной "Азовстали" до российского вторжения работало 11 тысяч человек", — отметили в Центре.

Аналитики объяснили, что за яркими заголовками стоит грустная реальность. Отмечается, что Россия уничтожила мощную промышленность региона, а сейчас пытается обмануть местное население пропагандой об "экономическом развитии" и "процветании".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин не оставляет ни одного выбора россиянам.