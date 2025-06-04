В России заявили, при каких условиях и сколько должны передать похищенных детей

Представленный Украиной список из 339 детей поступил в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию прокремлевского агентства ТАСС.

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"Списки сразу же попали к нам, потому что мы по поручению президента [РФ Владимира Путина] ведем эту работу", — сказала она журналистам.

Детский омбудсмен РФ добавила, что работа по этим спискам ведется вместе с МВД России. "Сейчас какие-либо детали я не буду разглашать, но скажу, что наш формат работы не изменится. Во-первых, мы видим, что никаких 20-25 тыс. детей нет, список составляет всего 339 детей, и мы проработаем каждого ребенка", — сказала Львова-Белова.

По ее словам, позиция Путина, что если есть родственник, есть отец, который имеет законные права по отношению к ребенку, то уполномоченный по правам ребенка подключается и помогает.

"Это сугубо гуманитарные соображения, не полемизируя эту тему, действуем в пользу конкретного ребенка", — добавила омбудсмен.

Глава российской делегации, помощник диктатора РФ Владимир Мединский показал журналистам список из 339 фамилий детей, переданный украинской делегацией по итогам второго раунда переговоров. По его словам, список отдадут уполномоченному по правам человека, будет отрабатываться каждая фамилия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате полномасштабного вторжения российских войск в Украину погиб 631 ребенок, еще более 1975 детей получили ранения. Такие данные по состоянию на 4 июня 2025 г. предоставил Офис Генерального прокурора.